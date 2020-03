Buurtcomputer krijgt extra middelen van gemeente Claudia Van den Houte

18u27 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw gaat extra middelen investeren in de werking van Buurtcomputer.

Een vaste groep vrijwilligers begeleidt mensen sinds 2014 tijdens gratis initiaties in verschillende domeinen van de informatica - minstens twintig initiaties per jaar - en biedt onder meer ook op drie momenten per week begeleiding tijdens de vrije inloop: twee keer in het Huis van de Sociale Economie en één keer in de bibliotheek. “De initiaties zijn een groot succes, want de lessen zijn steeds volzet. Het engagement van deze vrijwilligers is enorm groot en mede hierdoor is de Buurtcomputer sinds enkele jaren een geslaagd project”, zegt bevoegd schepen Alberic Sergooris (CD&V). “Om hen beter te ondersteunen op vlak van software- en hardware materiaal, investeert de gemeente extra middelen in de werking van de Buurtcomputer.”

“De vrijwilligers maken tot op vandaag gebruik van eigen materialen, maar dat is binnenkort verleden tijd”, vervolgt schepen voor ICT Marnick Vaeyens (LvB) “De gemeente zal onder meer twee laptops en twee tablets aankopen die exclusief gebruikt kunnen worden door de vaste groep vrijwilligers van de Buurtcomputer. Daarnaast worden de komende twee jaar ook de computers in de openbare computerruimtes van de bibliotheek en Huis van de Sociale Economie vernieuwd. Zo kunnen de vrijwilligers en de gebruikers in de beste omstandigheden deelnemen aan de Buurtcomputer.”