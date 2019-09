Buurtcomputer kent succesvolle startavond: initiaties rond Instagram en smartphonefotografie al bijna volzet Claudia Van den Houte

04 september 2019

16u46 4 Denderleeuw Het project ‘Buurtcomputer’ is goed van start gegaan in de bibliotheek van Denderleeuw. Al zo’n 80 mensen schreven zich in op de startavond.

Een team van vrijwilligers gaat opnieuw van start met gratis initiaties in verschillende domeinen van de informatica. Dit jaar kon iedereen, ook mensen van buiten Denderleeuw, zich komen inschrijven tijdens de startavond op dinsdag 3 september. Die leverde al ongeveer 80 inschrijvingen op. De initiatie ‘Windows 10 tips en trics’ is al volledig volzet. Voor de initiaties rond Instagram en smartphonefotografie zijn er nog maar enkele plaatsen vrij. Dit najaar zijn er ook onder meer nog initiaties Android tablet voor beginners, Google Drive en Gmail. Er kunnen maximaal 12 tot 15 mensen deelnemen per initiatie.

Wie interesse heeft, kan zich nog inschrijven tijdens de inloopmomenten op maandag van 14 tot 15.30 uur in de bib, Vrijheidstraat 11, en op maandag en donderdag van 9 tot 12 uur in het Huis van de Sociale Economie, Stationsplein 17-19. Meer info via buurtcomputer@denderleeuw.be.