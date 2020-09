Buurtcomputer gaat opnieuw van start met nieuwe initiaties en inloopmomenten Claudia Van den Houte

03 september 2020

10u14 0 Denderleeuw Buurtcomputer gaat opnieuw van start in Denderleeuw. Dat is een project om de digitale kloof in de gemeente te helpen verkleinen. Een tiental vrijwilligers werken eraan mee.

“Het gebruik van nieuwe media is in onze huidige maatschappij onmisbaar geworden”, vertelt schepen Alberic Sergooris (CD&V). “Ze vormen een onderdeel van ons dagelijks leven. Mensen die er geen toegang toe hebben of geen computervaardigheden hebben, dreigen uitgesloten te worden. Tijdens de vrije inloopmomenten kan je gebruik maken van de computer, het internet en de printer en kunnen de vrijwilligers je individueel begeleiden bij je vragen.”

Ook de initiaties worden weer opgestart. Er zijn negen cursussen over zeer uiteenlopende onderwerpen: Instagram, kopen en verkopen op internet, maar ook EHBO van de computer. Gezien de coronamaatregelen is inschrijven verplicht via buurtcomputer@Denderleeuw.be. Het project start vanavond, donderdag 3 september. “Maar het loopt door tot half december”, voegt schepen Sofie Renders (CD&V) er aan toe.

Buurtcomputer is te vinden in de bibliotheek in de Vrijheidsstraat, in het huis van de Sociale Economie aan het Stationsplein 17-19 en in het Koetshuis in de Stationsstraat 7. Iedere sessie heeft ook een omschrijving van het niveau zodat je kan inschatten of je meteen kan inpikken. Een overzicht van alle initiaties en meer info via www.denderleeuw.be.