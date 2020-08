Burgemeester sluit café dat regels rond corona niet naleeft Claudia Van den Houte

21 augustus 2020

17u50 3 Denderleeuw Burgemeester Jo Fonck (LvB) sluit café Mistral in de Stationsstraat voor één week omdat het de regels rond het coronavirus niet naleeft.

“De politie stelde de voorbije weken twee keer vast dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, niet werden nageleefd”, zegt Fonck. “Dit staat in schril contrast tot de vele horeca- en andere handelszaken op ons grondgebied die wel inspanningen leveren. We zijn al maanden bezig met sensibiliseren. Zo gingen onze eigen personeelsleden deze week nog op pad met flyers en brieven.” Op het ogenblik van de vaststellingen, op zondag 26 juli en zondag 16 augustus, werden de regels rond social distancing en sluitingsuur niet gerespecteerd.

Het Denderleeuwse gemeentebestuur stelt dat het aanzienlijke inspanningen heeft gedaan om de maatregelen bij de burgers kenbaar te maken en vindt daarom dat het inroepen van onwetendheid over de geldende maatregelen niet ernstig kan worden genomen. “Over het respecteren van de social distancing en het naleven van het sluitingsuur in de horeca is er ook nooit verwarring geweest en zijn de maatregelen alom gekend en duidelijk.”

De sluiting gaat in vanaf zaterdag 22 augustus middernacht en duurt tot en met vrijdag 28 augustus middernacht.