Burgemeester plant maatregelen tegen overlast door grote groepen jongeren aan station Claudia Van den Houte

20 januari 2020

18u58 3 Denderleeuw Burgemeester Jo Fonck (LvB) plant maatregelen tegen het samenscholen van grote groepen jongeren aan het station. Vorige week zorgde een groep van een 50-tal jongeren voor overlast en zondag is er ook ongerustheid ontstaan omdat een 25-tal jongeren er zich hadden verzameld. Fonck wil onder meer het GAS-reglement strenger maken en wil overleggen met de burgemeesters van de omliggende gemeenten.

Vorige week werd de politie op woensdagavond opgeroepen voor een 50-tal jongeren die zich aan het station hadden verzameld. De aanleiding voor de samenkomst is niet bekend. Er zouden verschillende schermutselingen zijn geweest, maar hoewel de politie onmiddellijk ter plaatse was, konden er geen misdrijven worden vastgesteld. Er kwam ook geen andere melding of klacht binnen. Daardoor kon er ook niemand worden gearresteerd, maar er werden wel jongeren geïdentificeerd, waaronder een 30-tal jongeren uit Aalst, vier jongeren uit Denderleeuw en verschillende jongeren uit Affligem en Lede. Burgemeester Jo Fonck (LvB) zal nagaan of hij de vier jongeren uit Denderleeuw een plaatsverbod kan opleggen. Daarvoor moeten ze in het verleden al een misdrijf hebben gepleegd. Als dat niet het geval is, kunnen ze alleen een waarschuwing krijgen. “In dat geval zal ik contact opnemen met hun ouders en met hun school om hen de boodschap mee te geven dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Anders riskeren ze een plaatsverbod”, vertelt Fonck.

Verfijning GAS-reglement

Ook afgelopen zondag was er ongerustheid bij omwonenden nadat een 25-tal jongeren zich aan het station hadden verzameld. De jongeren, ook hier van Afrikaanse afkomst, zouden alleen een filmpje willen opnemen hebben van een rapper uit Denderleeuw, maar op sociale media was er bezorgdheid. Burgemeester Fonck plant daarom maatregelen tegen het samenscholen van grote groepen jongeren. “Het GAS-reglement is aan een herziening toe. Het moet sowieso geactualiseerd worden, want de maatschappij evolueert, maar we zullen de regels omtrent samenscholing verfijnen en strenger maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen zich ongemakkelijk voelen. Door het GAS-reglement aan te passen, zullen we ervoor zorgen dat grote groepen van jongeren die voor overlast zorgen, bestraft kunnen worden. Zo kan er ook sneller worden ingegrepen wanneer de orde wordt verstoord.”

Overleg tussen burgemeesters

“Ik ga ook het initiatief nemen tot een overleg met de burgemeesters van onze omliggende gemeenten om het probleem te bespreken en aan te pakken, want het is een probleem van de hele regio. De jongeren die vorige week samenschoolden, zijn bijvoorbeeld in Aalst op de trein gestapt en zouden daar al voor onregelmatigheden hebben gezorgd. Wij als gemeente Denderleeuw betalen hiervoor de rekening terwijl het een regiogebeuren is. Bovendien kunnen plaatsverboden best op elkaar worden afgestemd”, aldus Fonck.

Fonck wil ook betere afspraken maken met de federale politie, zodat de ploegen van de lokale politie sneller ondersteund kunnen worden en de gemeente wil blijven inzetten op een verdere opwaardering van de stationsomgeving, met onder meer de renovatie van het Stationsplein, om het onveiligheidsgevoel tegen te gaan.