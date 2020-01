Burgemeester onderzoekt of plaatsverbod voor vier personen uit Denderleeuw kan na vechtpartij Koen Baten

17 januari 2020

12u51 4 Denderleeuw Na de vechtpartij en de schermutselingen aan het station van Denderleeuw afgelopen weekend werden 25 personen geïdentificeerd door de politie en de burgemeester. Vier jongeren hiervan waren afkomstig uit Denderleeuw. De burgemeester laat nu onderzoeken of er een plaatsverbod kan opgelegd worden.

“Om dit verbod uit te spreken moeten we eerst nog kijken of dit wel mogelijk is. We zijn dit samen met de juiste diensten aan het onderzoeken, maar hebben hier op dit moment nog geen antwoord op”, zegt Jo Fonck. “In de loop van volgende week hebben we hier misschien meer duidelijkheid over", klinkt het.