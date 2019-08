Brandweerpost Denderleeuw beleeft geslaagde opendeurdag voor 75ste verjaardag Koen Baten

25 augustus 2019

16u23 0 Denderleeuw Het brandweerkorps van Denderleeuw bestaat 75 jaar, en dat wilden ze niet zomaar laten voorbij gaan. Daarom hielden ze zondag op het Dorp in Denderleeuw een grote opendeurdag met een grote barbecue en verschillende infostandjes. Ze gaven ook tal van demonstraties en toonden hun voertuigen. Je kon er meevaren met de reddingsboten van het korps.

Zowel jong als oud kon hun hart ophalen bij de opendeurdag. De kinderen mochten water spuiten met de brandslang spuiten en even een brandweerhelm opzetten. Daarnaast werd er ook getoond wat de brandweer doet in geval van een verkeersongeval, een voertuigbrand of een keukenbrand. De aanwezigen kregen uitleg over hoe ze het best een frietketelbrand konden blussen en mochten dit zelf ook even uitproberen.

Het korps beschikt ook over verschillende reddingsboten. De opendeurdag was een ideale gelegenheid om eens mee te varen op de Dender. Een unieke belevenis waarvoor ze rijen dik stonden aan te schuiven. Ook een ritje met een brandweerwagen kon op heel wat interesse rekenen. “Onder een stralende zon is het genieten van alles wat we hier kunnen doen vandaag”, klinkt het.