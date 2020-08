Brandweer kan 13-jarige drachtige merrie na uren uit diepe gracht redden Koen Baten

15 augustus 2020

11u30 5 Denderleeuw In de Molenbeekstraat in Denderleeuw heeft de brandweer een 13-jarige merrie na ruim drie uur kunnen bevrijden uit een diepe gracht. Het dier, dat bovendien drachtig is, brak vermoedelijk door de omheining en sukkelde nadien in de diep gracht. Het dier zelf hing helemaal onder het slijk, maar stelt het volgens de eerste vaststellingen goed.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was rond 7.30 uur vanmorgen dat de eigenaar op zijn weide toekwam om naar de paarden te kijken. “Ik merkte toen op dat de omheining stuk was en dat er een paard ontbrak", vertelt hij. Hij ging onmiddellijk kijken en trof het paard even later aan diep weggezakt in de gracht. “Ik heb nog geprobeerd om het zelf uit de gracht te halen, maar het was onmogelijk waardoor ik de brandweer moest verwittigen", klinkt het.

De brandweerzone Denderleeuw en ook twee ploegen van brandweerzone Centrum kwamen ter plaatse om het arme dier te helpen. De operatie nam ruim een uur in beslag, maar uiteindelijk kon het dier toch veilig op het droge geplaatst worden. Het paard stapte meteen, al was het wel nog wat aarzelend. Er volgt nog een onderzoek door de dierenarts. “Ik ben al blij dat mijn paard nog leeft, want het is een zeer waardevol dier", klinkt het. “Ik hoop dat hij er niets aan overgehouden heeft en vlot kan herstellen", besluit de eigenaar.