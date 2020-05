Brandweer haalt tien gedumpte koningspythons uit Dender: drie slangen gestorven Koen Baten

11 mei 2020

22u25 9 Denderleeuw Langs het jaagpad aan de Dender in Denderleeuw heeft een voorbijganger maandagavond een zak vol slangen gevonden. De zak werd er waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar van de slangen. Het ging om tien koningspythons van verschillende groottes. De brandweer kwam de zak uit het water halen. Drie slangen overleefden het niet.

De voorbijganger merkte de zak rond 20.45 uur op in de Dender, aan de Kasteelstraat. De brandweer werd er onmiddellijk bijgehaald. De brandweermannen merkten dat er in de zak verschillende slangen zaten. Ze konden de beesten redden en in een ton steken. Een slang ontsnapte, maar de koningspython is niet gevaarlijk. Van de tien geredde slangen zijn er drie achteraf overleden. De zeven andere slangen zullen overgebracht worden naar SOS Reptiel in Turnhout. Wie de slangen gedumpt heeft, is niet duidelijk. De slangen kunnen tot driehonderd euro waard zijn.