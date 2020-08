Brand veroorzaakt grote schade in woning van alleenstaande vrouw Koen Baten

03 augustus 2020

08u59 14 Denderleeuw In de A. De Brabanterstraat in Denderleeuw is in de nacht van zondag op maandag de woning van een alleenstaande moeder met drie kinderen volledig uitgebrand nadat er een kortsluiting was ontstaan. Het pand is onbewoonbaar. Ook bij de buren was er lichte schade, maar zij konden wel terug naar huis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brand ontstond iets voor 2 uur ‘s nacht in een woning in de A. De Brabanterstraat, op de hoek met de De Bolsterstraat. “Het waren de buren die alarm sloegen nadat zij rook opmerkten in hun woning”, vertelt officier Bart Van Hauwermeiren. “Toen wij ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen bovenaan de woning al naar buiten, maar we zijn er snel in geslaagd de brand te controleren zodat die niet meer verder kon uitbreiden.”

De oorzaak van de brand ligt bij een kortsluiting aan de elektriciteitskast. De bewoners waren op het moment van de feiten niet aanwezig waardoor het even duurde alvorens de brand werd opgemerkt. De vlammen konden zich daarom ontwikkelen. “De woning zelf heeft zware schade opgelopen en is niet meer bewoonbaar. De woning van de buren heeft enkel rookschade opgelopen en na de nodige metingen konden zij hun woning opnieuw betreden”, aldus Van Hauwermeiren.

De moeder en haar drie kinderen waren op het moment van de brand niet thuis en verbleven bij een vriend. “Wij zullen vandaag kijken met de gemeente of er een noodwoning moet aangewezen worden”, zegt plaatsvervangend burgemeester Jan De Nul. “Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en we zullen ons best doen om te helpen waar we kunnen.”