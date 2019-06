Brand vernielt garage aan woning, brandweer kan huis vrijwaren Koen Baten

30 juni 2019

16u21 1 Denderleeuw In de Meiboomlaan in Denderleeuw is deze middag rond 15 uur een garage vernield door een brand. De bewoners waren buiten aan het barbecueën toen ze plots opmerkten dat hun garage in brand stond. Het gebouw sloot aan op de woning, maar de brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg.

De garage en de inboedel binnenin is wel volledig verloren gegaan bij de brand. Een voertuig stond er gelukkig niet binnen. Ook het dak van de garage is volledig vernield. Wat de oorzaak is van de brand, is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Door de brand was er in de Meiboomlaan ook even een korte stroompanne en moest Fluvius ter plaatse komen. De bewoners bleven ongedeerd bij de brand. De woning werd grondig verlucht, maar de eigenaars kunnen vanavond wel in hun eigen bed slapen.