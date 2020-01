Brainstormen over nieuwe bestemming voor Iddergemse Sint-Amanduskerk Claudia Van den Houte

22 januari 2020

18u08 5 Denderleeuw Er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming voor de Sint-Amanduskerk in Iddergem.

De Sint-Amanduskerk in Iddergem is eigendom van de gemeente Denderleeuw en is beschermd. De kerk zal in 2023 een nieuwe bestemming krijgen. Wie ideeën heeft voor een nieuwe invulling, kan die meedelen tijdens een brainstormsessie. Die vindt plaats op woensdag 12 februari om 19 uur in de Sint-Amanduskerk. Wie interesse heeft om aanwezig te zijn, wordt gevraagd een seintje te geven via vrijetijd@denderleeuw.be of telefonisch op 053/64.54.00.