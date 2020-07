Bouwproject voor Vrijetijdshuis van start: “Moet aantrekkingspool worden voor dorpscentrum” Claudia Van den Houte

03 juli 2020

12u40 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur start met het bouwproject voor het nieuwe Vrijetijdshuis op de site Triolet, die de gemeente aankocht. Er wordt een ontwerpteam aangesteld en er komt een participatietraject voor de inwoners. “De komst van het Vrijetijdshuis zal een grote impact hebben, zowel op onze inwoners als op de betrokken diensten. Daarom willen we hen graag betrekken bij het project”, aldus schepen Andy Depetter.

De gemeente kocht het gebouw Triolet in september vorig jaar aan voor de realisatie van een Vrijetijdshuis. Daarin zullen zowel de vrijetijdsdiensten als een gloednieuwe bibliotheek worden ondergebracht. “Om inspiratie op te doen, zullen we tijdens de zomermaanden werkbezoeken brengen aan bibliotheekgebouwen, zowel in België als in Nederland”, zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Alberic Sergooris (CD&V). “We willen goede praktijkvoorbeelden bezoeken en ideeën opdoen voor de nieuwe bibliotheek.”

Ontwerpteam

De gemeentelijke diensten gingen na de aankoop van het gebouw al van start met de eerste voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Vrijetijdshuis. “Het traject van het bouwproject werd volledig uitgetekend. Een eerste stap in het proces is het aanstellen van een ontwerpteam”, vertelt schepen van Facility Jan De Nul (CD&V). De gemeente werkt daarvoor samen met SOLvA, waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. “Het ontwerpteam krijgt de opdracht om een ontwerp voor het herinrichten van de voormalige site Triolet tot Vrijetijdshuis te maken”, aldus schepen De Nul. “In de eerste selectiefase worden maximaal vijf kandidaten weerhouden en in de tweede wedstrijdfase wordt de geselecteerde kandidaten gevraagd een voorstel tot herinrichting van de site Triolet op te maken. SOLvA maakte voor de eerste selectiefase een selectieleidraad op, die nu door de gemeenteraad werd goedgekeurd.”

Er loopt intussen ook al een intern en extern participatietraject. “De komst van het Vrijetijdshuis zal een grote impact hebben, zowel op onze inwoners als op de betrokken diensten”, stelt schepen van Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter (Groen). “We willen hen graag allemaal betrekken bij dit uitzonderlijke project. De betrokken diensten en medewerkers werken intussen volop aan een intern traject, waarbij ideeën en verwachtingen worden gebundeld tot een concrete visietekst. Er wordt ook een participatietraject uitgewerkt voor de inwoners, samen met het nieuwe participatieformat Vrijetijdsforum.”

Heel wat troeven voor aantrekkelijke dorpscentra

Het Vrijetijdshuis moet een van de aantrekkingspolen worden voor het dorpscentrum van Denderleeuw. “De omgeving van het Dorp heeft het potentieel om een levendig centrum te worden, waar het aangenaam vertoeven is en waar een aantal functies zoals open ruimte, dienstverlening en ontspanning een plaats kunnen vinden”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB) uit. “De gemeente kocht de site van het voormalige bedrijf Triolet aan door de strategische ligging. De site ligt nabij het Dorp en het Administratief Centrum en is toegankelijk langs de A. De Cockstraat én de Moreelstraat. Bovendien grenst ze aan de site van de technische dienst in de Moreelstraat. In het najaar verhuist de technische dienst naar de site Veldstraat en daarna worden de oude gebouwen afgebroken. Dit perceel wordt dan uitgerust als groene satellietparking voor het centrum. De Trioletsite heeft dus heel wat troeven.”