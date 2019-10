Bordeleenstraat ‘opgenomen in meerjarenplan’: geduld bewoners raakt op Claudia Van den Houte

20u07 0 Denderleeuw De Bordeleenstraat, die er al jaren slecht bij ligt, is opgenomen in het meerjarenplan. Het is momenteel echter nog steeds niet duidelijk wanneer ze wordt aangepakt.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Openbare Werken Yves De Smet (LvB) op een vraag van gemeenteraadslid Joris Vercammen (Vlaams Belang). Vercammen had gevraagd wanneer de straat nu eindelijk eens zou worden aangepakt, nadat de bewoners de slechte toestand eerder al hadden aangekaart en zelfs al een petitie hebben gehouden. “Het is momenteel één van de straten die in aanmerking komen”, aldus De Smet. “Ze is mee opgenomen in het meerjarenplan.” Dat meerjarenplan wordt normaal volgende maand voorgesteld.

Patrick Anné, één van de bewoners van de straat, was na afloop van de gemeenteraad allesbehalve tevreden met dat antwoord: “Dit is geen antwoord. Wat een klucht. Er wordt gewoon gelachen met ons. We zullen de naam van onze straat veranderen in ‘niemandsland’. We leggen ons hier niet bij neer. We zullen verder actie ondernemen. Wij betalen tenslotte ook gemeentebelasting.”