Boete en rijverbod voor bestuurster die op dag tijd twee keer wordt betrapt met vier kinderen op achterbank Koen Baten

11 juni 2020

13u03 0 Denderleeuw/Aalst Gisele K. (49) uit Denderleeuw is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een boete van 3.600 euro. De vrouw werd op 5 februari 2019 maar liefst twee keer betrapt zonder rijbewijs achter het stuur en met vier kinderen op de achterbank. De feiten speelden zich af in Denderleeuw en Aalst.

De eerste vaststellingen gebeurden door de politie van Denderleeuw om 8 uur ‘s morgens. De vrouw werd toen betrapt met haar vier kinderen. Ze had geen papieren bij en ook haar wagen bleek niet gekeurd. Nog geen twaalf uur later, omstreeks 16 uur ‘s middags, werd ze opnieuw betrapt door de politie, dit keer in Aalst. Haar vier kinderen zaten opnieuw achteraan in de wagen en een iemand droeg geen gordel. Haar rijbewijs had ze nog steeds niet bij.

Toen ze gecontroleerd werd in Aalst ging de vrouw ook volledig door het lint. Ze verweet de politie van racisme en vervloekte hen. De discussie eindigde met een opgestoken middenvinger. Voor de feiten in Denderleeuw verscheen ze vorige week al voor de rechter. Voor de feiten uit Aalst kwam ze donderdag zelf niet meer opdagen. Naast de stevige boete kreeg ze ook een rijverbod van drie maanden en moet ze haar praktisch en theoretisch examen opnieuw afleggen voor ze weer met de wagen mag rijden.