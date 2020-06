Blokspot voor studenten in Kasteeltje onder veiligheidsmaatregelen Claudia Van den Houte

03 juni 2020

20u27 0 Denderleeuw In het Kasteeltje in de Stationsstraat in Denderleeuw kunnen studenten opnieuw terecht om samen in alle rust te studeren.

Er zijn 37 studieplaatsen en er worden veiligheidsmaatregelen genomen. “We voorzien vier vierkante meter per student en we vragen hen een mondmasker te dragen bij aankomst en vertrek”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Uiteraard moet ook de veiligheidsafstand van 1,5 meter gerespecteerd worden en moet iedereen bij aankomst en na elke pauze de handen wassen. Bij vertrek vragen we de studenten ook om de contactoppervlakten op stoel en tafel te poetsen.”

Studenten kunnen nog tot 30 juni terecht in het Kasteeltje. “In deze bijzondere tijden is de nood van studenten zonder geschikte studieruimte nog groter”, aldus jeugdschepen Sofie Renders (CD&V). “We zorgen voor een rustige studeerplek met WiFi, maar kunnen de studenten deze keer geen water, koffie of gebruik van onze keuken aanbieden”, vervolgt schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Ook moeten de studenten eerst de afsprakennota met alle regels ondertekenen.” Vooraf inschrijven is verplicht via www.denderleeuw.be/blokspot.