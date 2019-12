Blokspot in ‘t Kasteeltje opnieuw open voor studenten Claudia Van den Houte

12 december 2019

18u11 3 Denderleeuw Studenten die op zoek zijn naar een rustig studeerplekje of graag samen studeren, kunnen vanaf maandag 16 december opnieuw terecht in de ‘Blokspot’ in ‘t Kasteeltje.

De Blokspot is vanaf maandag 16 december tot en met vrijdag 31 januari van 8 uur tot 22 uur open voor studenten. Er is gratis koffie, water en wifi, en er is een koelkast en microgolfoven waarvan gebruik kan worden gemaakt. Studenten melden zich aan op het gelijkvloers van ‘t Kasteeltje, in de Stationsstraat. Op 25, 26 en 27 december en op 1 en 2 januari is Blokspot wel gesloten. Gebruik maken van een Blokspot is volledig gratis. Meer info via www.denderleeuw.be/blokspot.