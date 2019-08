Blikseminslag op bovenleiding: treinverkeer even onderbroken in Denderleeuw KOEN MOREAU

28 augustus 2019

06u58 0 Denderleeuw Het treinverkeer tussen Zottegem en Denderleeuw was dinsdagochtend korte tijd onderbroken.

Oorzaak was het onweer dat iets voor 7 uur over de regio trok en waarbij een blikseminslag de bovenleiding trof. Door het incident kwam minstens een trein zonder verlichting en ventilatie te zitten. De trein stond geblokkeerd op de overweg in de Hertstraat aan de treinhalte Welle waardoor er ook hinder was voor het autoverkeer in de buurt. Na vijftien minuten kon de stroomtoevoer hersteld worden. Het incident zal voor de rest van de ochtendspits voor beperkte vertragingen zorgen.