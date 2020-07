Blauwe Dendergolf op jaagpad promoot Dendervallei als één toeristische regio Claudia Van den Houte

14 juli 2020

15u19 1 Denderleeuw Op het jaagpad in Denderleeuw is er sinds kort een ‘blauwe Dendergolf’ te zien, die door de Denderstreek zal lopen, om zo de Dendervallei als toeristische regio onder de aandacht te brengen.

“Dit initiatief past in het project ‘Beleefbare Dendervallei’. In 2018 sloten alle 13 Dendersteden en -gemeenten, van Ath tot Dendermonde, een samenwerkingsovereenkomst om het toeristische en recreatieve potentieel van de Dendervallei als één toeristisch regio in de kijker te zetten”, vertelt schepen van Toerisme Jan De Nul (CD&V). “Maandag werd er in Ath gestart met het aanbrengen van de blauwe Dendergolf op het jaagpad en werd er gestopt in Denderleeuw. Vandaag (dinsdag, red.) werd opnieuw begonnen in Denderleeuw en wordt er verdergewerkt richting Dendermonde, afhankelijk van de weersomstandigheden.”

De blauwe golf wordt in Denderleeuw vergezeld van het opschrift ‘#dendervallei’. “Het is de bedoeling om zo de Denderregio als één toeristische regio te promoten. Je voelt dat het lokale toerisme leeft, zeker nu, in deze coronatijden. Door de blauwe Dendergolf krijg je een vorm van herkenning, waardoor je de regio als één geheel zal zien.”

De Nul gaf begin deze maand, samen met The Outsider’ ook al de aftrap van ‘Kajak op de Dender’. “Intussen biedt The Outsider ook meerdaagse afvaarten per kajak of kano aan op de Dender, van Lessen tot Aalst, in totaal 37 km over twee of drie dagen. Dat verloopt zo’n beetje zoals bij een fietsvakantie: je zet je tracé uit en kijkt in welke B&B’s je kan overnachten”, aldus De Nul. Meer info via kajakopdedender.be.