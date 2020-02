BIN geactiveerd na inbraak in Welle Koen Baten

12 februari 2020

14u40 1 Denderleeuw In de Burgemeester De Dierlaan in Welle is dinsdagavond een inbreker op heterdaad betrapt door de bewoners. De man kon op de vlucht slaan, maar de bewoners konden enkele herkenbare kenmerken geven.

De feiten gebeurden dinsdag rond 20 uur. Een jongeman met een blauwe rugzak was er een woning binnen gedrongen, maar sloeg plots op de vlucht toen hij werd betrapt. Vermoedelijk kon hij via de keuken binnen geraken in de woning. Het BIN-netwerk werd geactiveerd, maar de dader is op dit moment nog spoorloos. Het is niet duidelijk of hij iets kon buitmaken.