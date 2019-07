Bijna 400 akten en attesten op drie maanden tijd aangevraagd via nieuwe digitaal loket Claudia Van den Houte

02 juli 2019

18u22 5 Denderleeuw Heel wat inwoners hebben hun weg gevonden naar het digitaal loket van de gemeente Denderleeuw, dat drie maanden geleden werd gelanceerd.

Op drie maanden tijd werden er 395 akten en attesten van de dienst Burgerzaken aangevraagd en werd er 336 keer een inname van openbaar domein online aangevraagd. De akten en attesten die het meest werden aangevraagd via het digitale loket waren een uittreksel van het strafregister, een attest van gezinssamenstelling en een attest van hoofdverblijfplaats. “De cijfers tonen aan dat heel wat burgers een beroep doen op het digitaal loket en dat stemt ons heel tevreden”, zegt schepen van Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter (Groen). “Het digitaal loket was een verdere stap in ons streven naar een optimale en efficiënte dienstverlening van onze organisatie naar onze burgers toe.”

“We hebben de voorbije maanden maximaal ingezet op de communicatie rond het digitaal loket via het infoblad, affiches, website en sociale media. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af”, aldus schepen van Communicatie Marnick Vaeyens (LvB).