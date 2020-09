Bibliotheek start met gratis e-boeken Claudia Van den Houte

18 september 2020

10u43 0 Denderleeuw In de bibliotheek van Denderleeuw kan je voortaan ook e-boeken ontlenen.

Denderleeuw stapte in het e-boekenproject van Cultuurconnect. “Daardoor kunnen we met een jaarlijkse investering van 3480 euro ook in de bibliotheek onze digitale dienstverlening verder uitbreiden”, vertelt schepen van ICT en Communicatie Marnick Vaeyens (LvB). “De leden van onze bibliotheek kunnen voortaan vanuit hun zetel digitale boeken ontlenen en die lezen op hun smartphone, tablet, computer of e-reader. In een later stadium zullen ook digitale audioboeken beschikbaar worden.”

In de catalogus van de bibliotheek vind je liefst 3.000 titels met voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie en Engelstalige fictie. Het aanbod wordt voortdurend uitgebreid. “Via het platform cloudLibrary kan je telkens twee e-boeken lenen, twee e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden”, zegt schepen van de bibliotheek Alberic Sergooris (CD&V). “Over boetes hoef je je geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van je toestel. Verlengen is niet mogelijk.”

Meer informatie via https://bibliotheek.be/e-boeken-de-bib en https://denderleeuw.bibliotheek.be/.