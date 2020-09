Bibliotheek en scholen van Denderleeuw willen kinderen meer doen lezen met ‘Boeken Troef!’ Claudia Van den Houte

25 september 2020

17u15 0 Denderleeuw De bibliotheek en een aantal scholen van Denderleeuw werken mee aan het project ‘Boeken Troef!’ om de leesmotivatie bij Vlaamse kinderen en jongeren te versterken.

Boeken Troef! is een project van de Odisee Hogeschool, die met het project intekende op een opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. “’Boeken Troef!’ wil zorgen voor een motiverende leesomgeving in de scholen en wil de kennis van en de waardering voor het Nederlands bevorderen”, zegt schepen van Onderwijs Jan de Nul (CD&V), die blij is met het project en de bijhorende subsidies. In de geselecteerde Denderleeuwse scholen Wereldboom (kleuter en lager), VBS Welle (kleuter en lager), ’t Landuiterke (kleuter en lager) en Leonardo College (secundair) gebeurt de komende weken een leesscan om het algemene leesniveau van de leerlingen te bepalen. Verdere acties worden afgestemd op basis van die resultaten.

“De bibliotheek van Denderleeuw ondersteunt de leesbevordering in scholen al door klasbezoeken, leesadvies en ‘valiezen voor leraren’”, vertelt schepen van de bibliotheek Alberic Sergooris (CD&V). “Met het ‘Boeken Troef!’-project zullen de bibliotheekmedewerkers zich als leespartner nog meer inzetten door de leesmethode-opleiding te volgen, te helpen bij de boekenkeuze, boekkoffers samen te stellen, een leesplek in de bibliotheek te creëren en nog meer.”

Tijdens het tweede jaar van het project gaat de aandacht vooral naar het duolezen, waarbij kinderen aan elkaar voorlezen. De kinderen krijgen daarvoor begeleiding van leerkrachten en de bibliotheek zorgt voor een groot en gevarieerd aanbod van boeken waaruit de kinderen kunnen kiezen. Met dit tweejaarlijks project is een budget van 250.000 euro gemoeid dat aangewend wordt voor werkingskosten, opleidingen, aankoop van boeken, ondersteuning van bibliotheken en scholen.

Schepen Marnick Vaeyens (LvB) geeft nog mee dat er ook na het einde van het ‘Boeken Troef!’-project nog zal worden ingezet op leesmotivatie bij kinderen. “Aangezien leesmotivatie heel belangrijk is voor de verdere persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind, zullen de verschillende partners werken aan een blijvende duurzame samenwerking”, aldus Vaeyens.