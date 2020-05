Bibliotheek breidt afhaalpunt uit na succes: “300 mails op enkele weken tijd” Claudia Van den Houte

14 mei 2020

10u56 1 Denderleeuw De bibliotheek breidt haar afhaalpunt uit. Ze doet dat na het succes ervan en na de verlenging van de maatregelen voor de bibliotheken.

De bib blijft nog gesloten tot 30 juni, maar er kunnen boeken, cd’s en films worden afgehaald. “Het afhaalpunt opende op 3 april en was vanaf dag één een groot succes”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “In enkele weken tijd kregen de bibliotheekmedewerkers meer dan 300 mails om boeken, cd’s of films te reserveren. De nood aan deze bijzondere dienstverlening van de bibliotheek was dus echt wel hoog. Omdat de bibliotheek nog niet direct overgaat tot de gewone dienstverlening, heeft het schepencollege beslist om een ruimere invulling te geven aan het afhaalpunt.”

“De bibliotheekleden kunnen vanaf nu niet meer alleen tussen 14 en 16 uur, maar op donderdag ook ’s avonds van 18 tot 19 uur de gereserveerde materialen afhalen”, vervolgt schepen Alberic Sergooris (CD&V), bevoegd voor de bibliotheek. “Daarnaast stellen we het afhaalpunt ook open voor niet-inwoners van de gemeente en kunnen mensen die niet over internet beschikken, of die het moeilijk hebben om een mail te sturen, hun reservatie telefonisch regelen. Ze kunnen daarvoor tijdens de kantooruren bellen naar 0499/77.75.45.”

Je kan tot maximaal tien materialen reserveren via bibliotheek@denderleeuw.be.