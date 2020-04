Bewoners Zavelputstraat brengen net als heel wat andere Denderleeuwenaars positieve boodschap tijdens ‘De Ronde tegen Corona’ Claudia Van den Houte

05 april 2020

16u32 8 Denderleeuw De helikopter van VTM en HLN is in het kader van ‘De Ronde tegen Corona’ ook een stukje boven Denderleeuw gevlogen. Op heel wat plaatsen brachten de inwoners een positieve boodschap.

In de Zavelputstraat hadden de bewoners heel de straat ondergedompeld met krijttekeningen. “Ik had in alle brievenbussen in onze straat briefjes gestopt met de oproep om mee te doen met ‘De Ronde tegen Corona’”, vertelt initiatiefneemster Miranda. Bewoonster Patricia had samen de buren ook een spandoek gemaakt met als boodschap: ‘Bedankt. Samen sterk’, een boodschap voor De Valier, een dienstverleningscentrum voor mensen met een aangeboren handicap of een niet-aangeboren hersenletsel, waar Patricia werkzaam is.

“De coronacrisis heeft ons als buurtbewoners meer samengebracht”, vinden Miranda en Patricia. “Je leert je buren zo eens op een andere manier kennen. Zo proberen we ook elke avond om 20 uur voor onze eigen deur te applaudisseren voor mensen die werken tijdens de coronacrisis. Als de coronacrisis voorbij is, zijn we van plan om met de buurtbewoners een straatfeest met barbecue te houden.”

