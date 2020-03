Bewoners woonzorgcentrum Ter Bake genieten van optreden op afstand tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

26 maart 2020

10u10 9 Denderleeuw De bewoners van woonzorgcentrum Ter bake in Denderleeuw hebben deze week kunnen genieten van een optreden.

Door de coronarichtlijnen vond dat optreden buiten plaats en konden de bewoners van binnen genieten van de muziek. “Zangers Edwin Elskens en Anniek Van Doorne brachten op eigen initiatief enkele liedjes om onze bewoners een hart onder de riem te steken, het leed te verzachten, hen een aangename namiddag te bezorgen en ondertussen ook onze collega’s bemoedigende woorden toe te spreken”, klinkt het bij het animatieteam van wzc Ter Bake. Voor senioren die in een woonzorgcentrum verblijven, zijn het momenteel moeilijke tijden. Door de coronacrisis is er immers een algemeen bezoekverbod in woonzorgcentra en zien ze dus geen familie of vrienden meer. De bewoners van Ter Bake genoten zichtbaar van de liedjes.