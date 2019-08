Bewoners vergeten eten in microgolfoven, brandweer komt ter plaatse voor rookontwikkeling Koen Baten

25 augustus 2019

In de Klarestraat in Iddergem, deelgemeente van Denderleeuw, werd de brandweer gisterenavond rond 19.00 uur opgeroepen voor rookontwikkeling in een woning. Bij aankomst bleken de bewoners het eten vergeten in de microgolf, en was er daardoor rookontwikkeling ontstaan. Tot een echte brand kwam het gelukkig niet. De brandweer liet de woning even verluchten. Niemand raakte gewond en er was geen schade.