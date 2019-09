Bestuurder die tegen gevel reed is gevat Koen Baten

16 september 2019

12u35 1 Denderleeuw De bestuurder die in de Rodenbachstraat in Denderleeuw tegen een gevel van een woning reed, is geïdentificeerd. In de nacht van zaterdag op zondag botste een wagen rond 1 uur tegen de gevel van een woning en pleegde vluchtmisdrijf.

Door het ongeval was er een barst in de muur van de garage. Waarom de bestuurder wegvluchtte na de aanrijding is niet bekend. Ondertussen is de identiteit van de bestuurder bekend en kan de zaak verder worden afgehandeld.