Bestuurder botst tegen gevel van woning en slaat op de vlucht Koen Baten

15 september 2019

14u33 0 Denderleeuw In de Rodenbachstraat in Denderleeuw is vannacht een bestuurder rond 1.00 uur met zijn voertuig tegen een gevel van een woning gereden. De man botste tegen de garage en zorgde voor een hele barst in de muur. Daarna ging de bestuurder op de vlucht. Er bleven geen brokstukken achter, maar het zou om een witte wagen gaan die wel schade moet hebben.

De huurder van het pand hoorde vannacht rond 1.00 uur de klap maar stelde de schade aan de woning pas deze ochtend vast. Hij verwittigde nadien meteen de eigenaar die ter plaatse kwam en de politie verwittigde. “Over de hele woning is een scheur aan de garage. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld over de schade", aldus de eigenaar. “Brokstukken van het voertuig zijn er niet achtergebleven, maar volgens wat we gehoord hebben zou het om een witte wagen moeten gaan die zeker ook schade heeft opgelopen.”

De huurder en de eigenaar van het pand zijn nu op zoek naar mogelijk getuigen. “Het huis is gelukkig nog bewoonbaar, maar leuk is het niet", klinkt het. Wie iets gezien heeft kan contact opnemen met de politiezone Denderleeuw/Haaltert.