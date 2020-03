Beleefbare Dendervallei zet volksfeesten uit regio in de kijker Claudia Van den Houte

05 maart 2020

18u07 0 Denderleeuw Het samenwerkingsverband Beleefbare Dendervallei zet alle volksfeesten in de Denderregio in de kijker door middel van een poster.

De Beleefbare Dendervallei is een samenwerkingsverband tussen elf steden en gemeenten langs de Dender, vier toeristische regio’s, drie provincies en twee gewesten dat focust op de ontwikkeling van toerisme in de Dendervallei. “We willen de Dender een centrale rol geven in de beleving van de vallei, zodat inwoners en toeristen zich meer bewust zijn van de heerlijke stilte, de prachtige fietsroutes, de natuurgebieden, de mooie steden, de aantrekkelijke musea en de bruisende feesten in onze Dendervallei”, zegt Jan De Nul (CD&V), schepen voor Toerisme in Denderleeuw. “Onze regio heeft heel wat te bieden: onze steden en gemeenten hebben vaak een rijk cultureel en industrieel verleden én er is het prachtige natuurschoon, maar tot op vandaag blijft dit potentieel onderbenut.”

Beleefbare Dendervallei verspreidt nu een affiche waarop tal van activiteiten die de komende maanden op stapel staan in de regio worden opgelijst. Eén van de volksfeesten die worden in de kijker gezet, is carnaval Denderleeuw, dat dit weekend plaatsvindt. “Zeker de laatste jaren is dit opnieuw een echt feestweekend, waar heel wat carnavalisten naar uitkijken”, aldus schepen voor feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). “Een aantal extra groepen zorgde ook voor een nieuwe dynamiek. Samen met de kermis op het dorp valt er de komende dagen heel wat te beleven.”