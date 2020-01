Beklaagde vlucht weg van politie nadat hij vrouwen aanspreekt van achter zijn stuur Koen Baten

15u52 0 Denderleeuw S. uit Denderleeuw stond donderdag terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij in september 2018 wegvluchtte van de politie en tegen een gevel van een woning knalde. De feiten gebeurden na een wilde achtervolging nadat hij enkele vrouwen van achter zijn stuur op straat had aangesproken.

De vrouwen lieten duidelijk opmerken dat ze zijn gedrag niet tolereerden. Een politiepatrouille merkte de feiten op en wilde de man er mee confronteren. “Daarna vertrok hij echter met gierende banden en haalde hij snelheden tot en met 119 kilometer per uur in de bebouwde kom”, aldus het Openbaar Ministerie. “Nadien knalde de man nog in een gevel van een woning na de kilometerslange achtervolging", klonk het.

De feiten speelden zich af in het centrum van Denderleeuw. De man zelf was niet aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. “Hij sloeg volledig in paniek toen men hem langs de kant wilde zetten, daarom ging hij op de vlucht", klonk het. “Hij werkt in een beschutte werkplaats en had helemaal geen slechte bedoelingen.”

De politierechter vroeg zich af of de man wel geschikt is om achter het stuur te kruipen gezien zijn werkomgeving en wilde de man persoonlijk ontmoeten. De zaak zal hierdoor voortgezet worden op 20 februari.