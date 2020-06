Beklaagde riskeert twee maand rijverbod nadat hij in dronken toestand toch achter stuur kruipt na waarschuwing politie Koen Baten

15 juni 2020

15u00 0 Denderleeuw Gunther P. uit Denderleeuw moest zich verantwoorden voor het dronken sturen met de wagen ondanks dat hij een waarschuwing kreeg van de politie om niet in zijn wagen te stappen. “Ik kon mijn zoon niet bereiken om mij te komen halen dus ben ik zelf maar ingestapt", verklaarde P.

De feiten speelden zich af op 3 januari van dit jaar. Het was de allereerste werkdag van het jaar en er was een receptie voorzien. Gunther P. was aanwezig en besloot nadien met enkele vrienden nog iets te gaan drinken in Liedekerke. Toen hij wankelend naar zijn auto stapte zag de politie hem lopen en maanden ze hem aan om niet in het voertuig te stappen en iemand te bellen om hem naar huis te brengen.

Hij probeerde zijn zoon te bellen maar die nam niet op waardoor hij toch in de wagen stapte en naar huis reed. De politie merkte later dat zijn voertuig weg was en troffen de man thuis aan in zijn woning waar ook zijn auto stond. “Het was bijzonder dom van mijn cliënt om dit te doen en dat beseft hij ook wel", aldus zijn raadsman.

Het was niet de eerste keer dat de man betrapt werd onder invloed achter het stuur, daarom besloot de politierechter de zaak uit te stellen om hem te laten controleren of er een probleem was. De zaak wordt verder gezet op 28 september. Hij riskeert alleszins een geldboete van 2.400 euro en een rijverbod van twee maanden.