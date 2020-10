Beklaagde krijgt celstraf nadat hij aangereden fietser geld wil geven, maar vluchtmisdrijf pleegt als ze weigert Koen Baten

08 oktober 2020

15u45 1 Denderleeuw Daniel K. uit Denderleeuw had er na een aanrijding met een fietser niets beter op gevonden dan het slachtoffer geld aan te bieden om de kosten te dragen. De fietser weigerde echter waarna de man zei dat hij zijn auto even verderop zou parkeren, maar nadien nooit meer terugkwam. De man was niet aan zijn proefstuk toe en werd al 18 keer veroordeeld in het verleden.

De feiten speelden zich vorig jaar af in Denderleeuw. Bij een manoeuvre werd de fietser geraakt die ten val kwam en verwondingen opliep. De bestuurder stopte en probeerde geld te geven aan de fietser, maar die ging er niet op in. Daniel K. nam de feiten op zich, ondanks dat er getuigen spraken van een andere bestuurder op dat moment. “Ik wou helemaal niet vluchten maar was papieren gaan halen”, verklaarde K.

De man is overduidelijk niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor niet keuring en geen verzekering. De man zelf vroeg nog om een lichte straf, maar de rechtbank ging hier niet op in.

Hij kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd, een geldboete van 4.800 euro en een jaar rijverbod. Hij zal ook opnieuw moeten slagen in zijn proeven alvorens hij opnieuw mag rijden.