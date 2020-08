Begeleiders blikken tevreden terug op zomerschool in basisschool Atheneum: “Kinderen maken zo betere start op 1 september” Claudia Van den Houte

30 augustus 2020

19u38 0 Denderleeuw De begeleiders van de zomerschool die de voorbije twee weken plaatsvond in het GO! basisschool Atheneum in Denderleeuw blikken tevreden terug op het initiatief en zijn ervan overtuigd dat het voor heel wat kinderen een verschil heeft gemaakt.

De basisschool van het Atheneum is de enige school in Denderleeuw die een zomerschool inrichtte de voorbije twee weken. Zo’n 35 interne en externe begeleiders bereidden bijna 100 kinderen voor op een vlotte start op 1 september. Via de zomerscholen bood onderwijsminister Ben Weyts aan Vlaamse scholen de kans om tijdens de zomervakantie kinderen bij te spijkeren die wat achterop waren geraakt als gevolg van de coronacrisis. Directeur Peter Van Hove is blij dat er onmiddellijk veel enthousiasme was binnen zijn team voor een zomerschool: “De samenwerking met de hogescholen maakte het bovendien mogelijk om in elke klas extra ondersteuning te krijgen van een student.”

Eén van begeleiders was Amber De Meersman. Zij is net afgestudeerd en zal komende week haar eerste werkervaring opdoen als leerkracht in de school in Denderleeuw. “De zomerschool was een leuke manier om de kinderen, de collega’s en de specifieke aanpak van de school al wat te leren kennen”, vertelt ze. “Ik heb veel bijgeleerd. Dankzij de zomerschool zal ik zelf ook een betere start kunnen maken op 1 september.” Ellen Van Gorp werkt al enkele jaren in de school en merkte ook veel enthousiasme op bij de kinderen, zowel tijdens de specifieke leeractiviteiten als de ontspannende workshops in de namiddag. “Het was heel zinvol om in zo’n kleine groepen met de kinderen aan de slag te gaan. Met twee leerkrachten bij een groep van ongeveer tien kinderen kan je natuurlijk veel intensiever begeleiden.”

Voor alle kinderen werd een individuele lijst opgemaakt met leerdoelen die tijdens de zomerschool moesten worden nagestreefd. De school kon daarvoor naast enkele vrijwilligers ook rekenen op studenten leraar lager onderwijs. Mirte De Backer start in september haar laatste jaar van de opleiding leraar lager onderwijs aan de Odisee hogeschool. Voor haar was de zomerschool een extra oefenkans voor haar opleiding. “Het gaf me veel voldoening om met de kinderen aan de slag te gaan, vooral omdat ik weet dat deze kinderen mijn hulp extra nodig hebben.” Mirte vond het ook heel interessant om in de namiddag de kinderen beter te leren kennen bij meer ontspannende activiteiten. “Tijdens een normale stage is daar nauwelijks ruimte voor.”