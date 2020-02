Basisschool start opvallend antipest-project: ‘Gala van de Gouden Isa’ Claudia Van den Houte

11 februari 2020

15u44 7 Denderleeuw De Vlaamse Week tegen Pesten gaat eigenlijk pas vrijdag van start, maar de Vrije Basisschool Welle heeft nu al haar antipest-project afgetrapt. Dit jaar organiseert de school het ‘Gala van de Gouden Isa’. Elke klas is genomineerd in verschillende categorieën, zoals ‘de liefste klas’, ‘complimentjesklas’ en ‘zorgzaamste klas’, en maakt dus kans op een ‘Gouden Isa’, genoemd naar de schoolmascotte.

Naar analogie met het ‘Gala van de Gouden K’s’ van Ketnet, heeft de VBS Welle nu ook een ‘Gala van de Gouden Isa’. Het antipest-project werd dinsdagnamiddag afgetrapt in de school. Elke klas, van de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, maakt kans op een ‘Gouden Isa’. Het schoolteam maakte bekend welke klassen in welke categorieën genomineerd zijn. De categorieën zijn ‘beleefdste klas’, ‘de klas waar anders zijn kan en mag’, ‘de liefste klas’, ‘complimentjesklas’, ‘plichtbewuste klas’, ‘best samenspelende klas’, ‘luisterend oor’, ‘zorgzaamste klas’, ‘samenwerkende klas’, ‘helpende klas’ en ‘vriendelijkste klas’. Op 20 februari vindt de ‘prijsuitreiking’ plaats en worden de winnaars bekendgemaakt.

“Elke klas is genomineerd in drie categorieën”, vertelt Annelies Sergooris, zorgcoördinator in de school. “We zorgen ervoor dat elke klas een Gouden Isa wint. Het is een bewuste keuze van onze school om de Vlaamse antipest-week, die normaal één week duurt, te spreiden over twee weken, omdat we het zo waardevol vinden. Het past ook bij ons project ‘sociale vaardigheden’, waarvoor we zelf een handleiding hebben uitgewerkt. Alle categorieën van de Gouden Isa’s zitten vervat in die handleiding. ‘Isa’ is al enkele jaren de mascotte van het project rond sociale vaardigheden. Alle leerlingen kennen hem.”

Bemiddelaars en praathuisje tegen pesten

De school strijdt, net als andere scholen, al een tijdje tegen pesten. Zo werden er opnieuw zes leerlingen als ‘bemiddelaars’ aangeduid tegen pesten en is er al langer een praathuisje om ruzies op te lossen. “We leren de bemiddelaars tijdens de middag eerst hoe ze conflicten moeten oplossen”, aldus Sergooris. “Als er zich nadien kleine conflicten voordoen tijdens de speeltijd, dan verwittigt de leerkracht die toezicht heeft de bemiddelaar van dienst. Het is mooi om te zien hoe die leerling dan door een kleine interventie een ruzietje opgelost krijgt. De ruzies worden opgelost in het praathuisje. Na afloop tekenen de leerlingen ook een contract waarin staat welke oplossing er werd bedacht.”

Ik ben vroeger zelf gepest geweest, dus ik weet wat het is. Daarom ben ik niet bang om tussen te komen als er ruzie is” Zjef (9), bemiddelaar

Eén van die bemiddelaars dit jaar is Zjef (9): “Het is mijn taak om ruzies op te lossen op de speelplaats”, vertelt hij. “Ik heb dat vroeger al een paar keer gedaan. Als ik zie dat er iemand ruzie maakt, dan vraag ik wat er aan de hand is en denk ik na over een oplossing. Ik ben vroeger zelf gepest geweest, dus ik weet wat het is. Daarom ben ik niet bang om tussen te komen als er ruzie is”, zegt Zjef. “Leuk initiatief”, vinden Melanie (11) en Leonie (10) over het ‘Gala van de Gouden Isa’. “We zullen ons nu nog meer inzetten tegen pesten en zullen ons best doen om meer complimentjes te geven.”