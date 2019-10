Basisscholen beloond voor inzet rond nette school en propere buurt Claudia Van den Houte

18u34 0 Denderleeuw De leerlingen van zeven basisscholen uit Denderleeuw werden tijdens de nationale Handhavingsweek beloond voor hun werk tijdens de Operatie Proper, een project binnen de Mooimakers-campagne van Vlaanderen.

De leerlingen staken vorig schooljaar de handen uit de mouwen voor nette eigen terreinen en een propere buurt. “Met het project ‘Operatie Proper’ krijgen scholen en verenigingen een duwtje in de rug om in actie te komen voor meer openbare netheid”, zegt schepen Andy Depetter (Groen), bevoegd voor Klimaat en Duurzaamheid. “De deelnemende scholen schrijven zich in en stellen een actieplan op om het terrein op en rond de eigen school netjes te houden. De gemeente keurt dit plan goed en volgt tijdens het schooljaar de acties mee op. Op het einde van het schooljaar wordt er gerapporteerd en is er een beloning.”

Het gemeentebestuur ging recent langs bij de zeven basisscholen. “Tijdens de handhavingsweek wordt er extra aandacht besteed aan zwerfvuil en sluikstorten, het ideale moment dus om de scholen hun cheque plechtig te bezorgen”, vertelt schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&). “GBS Welle en Iddergem, VBS Welle, KCD Denderleeuw, ’t Landuiterke met vestigingen Landuitstraat en Kruisstraat en De Wereldboom droegen allemaal hun steentje bij aan een properder Denderleeuw. Het bedrag dat de scholen verdiend hebben, mogen ze volledig zelf besteden. De leerlingen hadden alvast een pak leuke ideeën.”