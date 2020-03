Attracties voor carnavalskermis staan al klaar Claudia Van den Houte

06 maart 2020

21u15 0 Denderleeuw Carnaval komt eraan en dat betekent ook opnieuw kermis in Denderleeuw.

De carnavalsattracties stonden vrijdag al klaar op en rond het Dorp. De carnavalsfoor gaat op zaterdag 7 maart van start en loopt tot maandag 9 maart, met kindermolens, lunaparken, autoscooters en nog meer attracties. Zaterdag is er om 16.11 uur trouwens de kinderballenworp aan het gemeentehuis, waarmee er tickets te winnen zijn voor de kermismolens. Het is de eerste festiviteit in het programma voor carnaval Denderleeuw.