Asfaltwerken voor heraanleg kruispunt De Pelsmacker op N45 starten 3 september Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

21u13 27 Denderleeuw Het Agentschap Wegen en Verkeer start op dinsdagavond 3 september met de heraanleg van het kruispunt op de Expresweg (N45) met de Iddergemsesteenweg en de Hoogstraat, ook gekend als kruispunt De Pelsmacker.

Het kruispunt krijgt nieuwe asfalt om het rijcomfort te verbeteren. Een deel van het kruispunt gaat dicht en het verkeer moet omrijden. De werken gebeuren ‘s nachts en in twee korte fasen om de hinder op de drukke verkeersas - zeker aan het begin van het schooljaar - zoveel mogelijk te beperken. Ze starten telkens om 20 uur ‘s avonds en om 6 uur ‘s ochtends wordt het kruispunt terug opengezet. De werken zullen klaar zijn tegen vrijdag 13 september.

Van 3 september tot en met 6 september gaat de N45 richting Aalst dicht en rijdt het verkeer om van Ninove via N405 en het industriepark. Van 10 september tot en met 13 september gaat de N45 dicht richting Ninove en volgt het verkeer een omleiding van de rotonde Albatros via het industriepark en de N405. Ook de fietsers kunnen telkens niet langs de werfzone en zullen een omleiding via de N405 of N460 moeten volgen.

Aan het kruispunt gebeurden er al verschillende ongevallen. Begin 2015 kwamen een jonge moeder haar twee kinderen er om het leven toen een truck inreed op een file. Eerder werd de afslagstrook al heraangelegd, nu gaat het dus enkel om een nieuwe asfaltlaag.