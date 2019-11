Anthraxalarm op trein in Denderleeuw: passagiers geëvacueerd en gedesinfecteerd Koen Baten

06 november 2019

18u03

In het station van Denderleeuw is er een anthraxalarm afgekondigd op een trein. Brandweer en politie zijn massaal aanwezig. Het verdachte witte poeder wordt nog onderzocht door de civiele bescherming. De reizigers op de bewuste trein mogen na bijna drie uur afstappen, waarna ze worden gedesinfecteerd.

Het gaat om de IC-trein die om 14u57 vertrok in Oostende (14u57) naar Brussels Airport. De trein is vervolgens gestopt in Kortrijk, Oudenaarde en Zottegem, maar staat nu al bijna drie uur stil in Denderleeuw.

