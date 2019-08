Amerikaanse tv ontdekt superfan Luc bij 158ste Rolling Stones-concert Claudia Van den Houte

12 augustus 2019

16u44 0 Denderleeuw Wie in Welle The Rolling Stones zegt, zegt Luc Van der Hoeven (56). Als superfan en oprichter van de Belgische Rolling Stones-fanclub zag hij deze zomer zijn 157e én 158e concert van de groep in de Verenigde Staten. Hij was drie weken geleden zelfs te zien op de Amerikaanse televisie als fervente Rollings Stones-fan.

Luc kreeg The Rolling Stones-vibe te pakken in de jaren zeventig. “Rond 1978 - ik was toen 14 jaar - ben ik behalve platen ook alle artikels in kranten, tijdschriften,... beginnen verzamelen over The Rolling Stones”, vertelt hij. “Dat doe ik tot op vandaag nog steeds. Zeker artikels over concerten die ik heb bijgewoond, bijna altijd in het buitenland, koop ik en hou ik bij.” Het lijstje concerten waarbij hij aanwezig was, tikt intussen al flink aan. Drie en vier weken geleden zag hij zijn 157ste en 158ste The Rolling Stones-concert in de Verenigde Staten, in New Orleans en Jacksonville. “Normaal doen we meer concerten per tour, maar omdat er concerten uitgesteld werden na de hartoperatie van Mick Jagger, werden er het ‘maar’ twee in plaats van de geplande vier. Meestal volgen we The Rolling Stones op een deel van hun tour. We huren dan ter plaatse een wagen. Vroeger woonden we wel vijf concerten op dezelfde locatie bij.” Voor die concerten van de No Filter USA-tour in juli was hij zelfs twee keer op het Amerikaanse Fox te zien. Hij werd kort geïnterviewd als Belgische Rolling Stones-superfan. “Ze vroegen me onder meer vanwaar ik was en hoe vaak ik The Rolling Stones al had gezien.”

Pintje drinken met muzikanten

Luc is goed gekend bij de entourage van The Rolling Stones. “Ik mag mijn tickets telkens bij hun management gaan halen in het hotel waar ze verblijven. We gaan daar dan vaak iets drinken en komen hun muzikanten wel eens tegen. Dan drinken we samen een pintje. The Rolling Stones zelf zien we daar ooit. Ik heb Mick Jagger wel al drie keer persoonlijk ontmoet. Eén keer was ik samen met hem op een privéfeestje in San Francisco, in de jaren negentig. Zijn assistent had mij uitgenodigd. Tegenwoordig zijn de veiligheidsmaatregelen wel strikter. The Rolling Stones zijn nu steevast omringd door een legertje bodyguards. Nu moet je betalen voor een ‘meet & greet’. Ook met de muzikanten is het tegenwoordig moeilijker om een babbeltje te slaan.”

Luc spreekt meestal af met andere Rolling Stones-fans, vaak uit het buitenland, om naar concerten van zijn favoriete groep te gaan kijken. “Ik heb zo al honderden vrienden gemaakt.” Hij leerde ook zijn vriendin Ria kennen door The Rolling Stones. “Ze traden in 2016 op in Brazilië en ik had via Facebook de vraag gesteld wie er mee wilde gaan kijken. Ria reageerde op mijn bericht. We kenden elkaar al van vroeger, maar waren elkaar uit het oog verloren. In de aanloop naar Brazilië spraken we af en werden we een koppel. Ik ben in Brazilië én in Italië trouwens ook al op de televisie geweest.”

700 tot 800 euro per maand

Luc investeerde al heel wat in zijn favoriete groep. “Het meeste dat ik al heb gegeven voor een concertticket is 500 euro. Gemiddeld geef ik zo’n 250 tot 280 euro per ticket.” Volgens Ria gaat er maandelijks 700 tot 800 euro naar The Rolling Stones. Dat geld gaat meestal naar platen, singles, boeken en meer. Luc heeft al tussen de 700 en de 750 singles en meer dan 1.000 platen van The Rolling Stones. “In verschillende landen worden er andere versies van singles en platen uitgebracht. Vroeger ging ik vaak op rommelmarkten dingen kopen of reed ik naar Nederland om iets te kopen, maar tegenwoordig bestel ik veel online. Hoeveel ik in totaal al heb uitgegeven aan The Rolling Stones? Dat wil ik zelfs niet weten”, lacht Luc.

In 1990 richtte hij de Belgische Rolling Stones-fanclub Sticky Fingers op. “Vroeger hadden we een eigen blaadje met nieuws over The Rolling Stones, maar tegenwoordig is alles onmiddellijk op internet te lezen. We organiseren af en toe een fandag. Zo plannen we er in november een in zaal Den Breughel in Denderleeuw.”

Klinkende namen

“Ze zijn gewoon de beste”, antwoordt Luc op de vraag waarom hij zo'n fan is van The Rolling Stones. “Groepen als Golden Earring waren ook goed, maar The Rolling Stones kwamen altijd met iets speciaals op de proppen. De bandleden hebben ook een enorme uitstraling. Ronnie Wood, Mick Jagger en Keith Richards zijn namen die klinken. Mijn favoriet? Ronnie Wood. Hij is de plezantste, is altijd goed gezind en verkoopt fratsen op het podium.” Luc herinnert zich zijn eerste concert van The Rolling Stones als de dag van gisteren. “Het was op 5 juni 1982 in Rotterdam. Het was wel 40 graden en de brandweer was gekomen om van op het podium water te spuiten over het publiek. Men zei toen dat dit het laatste concert zou zijn van The Rolling Stones, omdat er ruzie was tussen Mick en Keith, maar zeven jaar later startte er een nieuwe tour. Ik ben sindsdien naar elke tour in de VS en in Europa geweest.”