Alternatief zomeraanbod door corona: Kleinschalige activiteiten zorgen voor animatie Claudia Van den Houte

17 juni 2020

19u39 0 Denderleeuw Door de coronacrisis moesten er heel wat zomerevenementen worden geannuleerd, maar de vrijetijdsdiensten van de gemeenten werkten een alternatief aanbod uit voor de zomer, volledig corona-proof.

“Het nieuwe zomeraanbod zet in op kleinschalige activiteiten, met voor elk van onze inwoners wat wils”, zegt Marnick Vaeyens, schepen van Feestelijkheden (LvB). “In juli en augustus houdt de Cultuur Carrousel twee keer halt in de drie deelgemeenten. Op zaterdagen 18 juli en 22 augustus kan je terecht op de drie dorpspleinen om te genieten van een uniek aanbod. Op elk plein wordt een specifiek programma voorgesteld. Zo is er een circusplein in Welle, een luisterplein met blues- en jazzmuziek in Iddergem en een feestplein met de nodige portie ambiance in Denderleeuw. Voor alle activiteiten deze zomer werken we met voorinschrijvingen.”

De bibliotheek steekt de voorleesuurtjes voor kinderen in een zomers jasje met ‘Voetjes in het zand’. “In juli ontdekken ouders met jonge kinderen een Kamishibaiverhaal in de Toekomststraat”, vertelt Alberic Sergooris, schepen van Cultuur en Bibliotheek (LvB). “Concreet kunnen wandelaars van raam tot raam genieten van het poëtische verhaal ‘Eefje Donkerblauw’. In augustus doen we hetzelfde met een ander verhaal langs de huizen in de Parochiestraat in Iddergem. En er is de jaarlijkse actie ‘Schatten van Vlieg’, dit jaar voor de gelegenheid gedeeltelijk in een digitaal jasje: kinderen kunnen de geluidenbingo spelen, een muziekinstrumentje maken én deelnemen aan een online speurtocht. Er worden ook drie ‘slow readings’ georganiseerd, waarbij samen ongestoord een boek lezen op een unieke locatie centraal staat, van de boerderij van Hof ten Henne tot de prachtige pastorijtuin van Denderleeuw of de tuin van ’t Kasteeltje.”

Vanaf volgende maand is er de dynamische tentoonstelling ‘Kunst achter glas’. In augustus volgt er een openluchtcinema in samenwerking met jeugdraad Chaud. Het volledige aanbod vind je op www.denderleeuw.be/cultuurzomer en www.uitindenderleeuw.be. Reserveren kan via vrijetijd@denderleeuw.be.