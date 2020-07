Allereerste markt in Welle is voltreffer: “Eindelijk echte markt dichtbij huis” Claudia Van den Houte

02 juli 2020

16u18 1 Denderleeuw De eerste wekelijkse markt in Welle was donderdag een succes. Alles verliep vlot ondanks de coronamaatregelen, er was veel volk en het weer zat mee. De marktkramers waren zeer tevreden. Onder hen ook schepen van Markten Yves De Smet, die zelf al 28 jaar marktkramer is. “Ik was enorm zenuwachtig voor deze eerste markt in Welle. Ik heb de voorbije nacht amper geslapen”, aldus De Smet.

De inwoners van Welle waren al een hele tijd vragende partij voor een wekelijkse markt in Welle. Er werd via sociale media zelfs een poll over gehouden. Aanvankelijk zou de eerste markt in Welle plaatsvinden op 21 mei, maar door de coronacrisis werd de start verschoven naar 2 juli. Alles verliep volgens de coronarichtlijnen: Er was een circulatieplan, eenrichtingsverkeer, nadarafsluitingen, aan de ingangen moesten de bezoekers hun handen ontsmetten en hielden de gemeenschapswachten toezicht, de marktkramers droegen een mondmasker of gelaatsbeschermer...

De maatregelen hielden de bezoekers niet tegen: Vele mensen zakten af naar de eerste markt. “Goed initiatief en we hadden geluk met het weer”, zegt Linda Amico, één van de marktbezoekers, uit Denderleeuw. “Dit mag blijven doorgaan.” Carine Roelandt uit Welle is tevreden dat er voor het eerst een wekelijkse markt is in haar thuisdorp: “Voordien moest ik naar Haaltert, Ninove of Aalst om naar de markt te gaan. In Denderleeuw staan er amper twee kramen. Behalve de jaarlijkse grote rommelmarkt en een paar keer een avondmarkt, heb ik nooit geweten dat er een markt is geweest in Welle”, vertelt Carine. “Ik kom graag nog terug als ik verlof heb.”

Welle leeft

Ook de marktkramers, 29 in totaal, waren tevreden over de eerste markt. “Ik ben superblij”, zegt Rita Gordts, die een kraam heeft met onder meer zelfgemaakte juwelen en lederwaren. “Ik woon in Liedekerke, maar ben afkomstig uit Denderleeuw en ik heb 34 jaar in een supermarkt hier in Welle gewerkt, dus ik ken hier veel mensen. Op donderdag stond ik normaal op de markt in Ternat, maar ik heb die opgezegd om hier te kunnen staan. Er is heel veel volk, maar daarop was ik voorbereid. Welle leeft echt.”

“Er is veel volk. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het de eerste keer is en met het goede weer”, aldus marktkramer Kris De Blander uit Denderhoutem. “Ik woon op amper 5 km afstand. Dat is heel gemakkelijk, want normaal stond ik op de markt in Kapellen, zo’n 80 km verder. Een groot verschil dus. Hopelijk blijft het duren. De Wellenaars hebben er lang genoeg om gevraagd.”

Schepen zelf marktkramer

“De opkomst is fantastisch”, vertelt Yves De Smet (LvB), schepen van Markten, die zelf ook als marktkramer op de markt in Welle stond. “Ik behoor tot de derde generatie van marktkramers in mijn familie. Mijn oma had een snoepkraam, mijn moeder een kraam met kinderkledij en ik ben voor dameskleding gegaan. Ik sta intussen al 28 jaar op markten. Ik was vanochtend heel zenuwachtig. Ik ken iedereen dus ik wou dat alles in orde was. Ik heb zelfs amper geslapen. Maar de eerste markt was grandioos. Er komt wel nog een evaluatievergadering, waarna we wellicht nog een paar dingen zullen bijsturen, zoals de afstand tussen de kraampjes. We wilden niet langer wachten met de opstart van de markt. Het is voor de marktkramers een moeilijke periode geweest, dus we wilden hen ondersteunen. Een openingsplechtigheid kon er nog niet komen door corona, maar zodra het mag, komt er nog een officiële heropening met orkest.”