Alle nieuwe leerlingen voor basisscholen kunnen vanaf maandag worden aangemeld Claudia Van den Houte

27 februari 2020

18u23 1 Denderleeuw Alle kinderen die nieuw starten in het basisonderwijs of van school willen veranderen, kunnen vanaf maandag worden aangemeld.

Eerder was al bekend dat Denderleeuw vanaf volgend schooljaar start met een centraal aanmeldingsregister (CAR). Eerst was er een voorrangsperiode voor het aanmelden van broers of zussen en kinderen van personeel. Die is nu afgelopen. Maandag start de aanmeldingsperiode voor alle kinderen. De aanmeldingsperiode loopt van maandag 2 maart om 12 uur tot en met dinsdag 31 maart om 12 uur. “Op de website aanmelden.denderleeuw.be is een vernieuwd overzicht met de resterende vrije plaatsen gepubliceerd. Daar kunnen ouders dus de vrije plaatsen consulteren vooraleer ze beslissen om hun kind aan te melden voor een bepaalde school”, verduidelijkt schepen voor Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol”, aldus schepen Marnick Vaeyens (LvB).