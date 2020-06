Alle gemeentediensten werken voortaan alleen op afspraak Claudia Van den Houte

09 juni 2020

19u34 6 Denderleeuw De diensten van de gemeente Denderleeuw ontvangen hun bez oekers voortaan alleen op afspraak.

Zowel in het administratief centrum als in het OCMW, het Huis van het Kind en het Kasteeltje wordt er nog uitsluitend op afspraak gewerkt. “Door de coronamaatregelen werkten de diensten de facto al op afspraak, maar bleef dit nog beperkt tot de meest essentiële dienstverlening”, vertelt schepen Andy Depetter (Groen), bevoegd voor Organisatie en Kwaliteit. “Voortaan kunnen onze inwoners opnieuw voor alle dienstverlening terecht bij onze diensten, maar we behouden wel het systeem van werken op afspraak.”

“Onze inwoners kunnen nu al heel wat zaken met de gemeente regelen ‘vanuit hun kot’. Ons digitaal loket op de gemeentelijke website verzamelt een heleboel dienstverlening die perfect van thuis kan aangevraagd worden”, vervolgt schepen van ICT en Communicatie Marnick Vaeyens (LvB). Voor een aantal zaken is een fysiek bezoek aan de gemeentediensten wel noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het inlezen van de vingerafdrukken voor een identiteitskaart. In dat geval moeten de inwoners voortaan dus een afspraak inplannen. Dat kan online via een webformulier op www.denderleeuw.be/afspraak of telefonisch (053/64.06.80 voor een bezoek aan het gemeentehuis, 053/66.33.63 voor een bezoek aan het OCMW, 053/64.14.70 voor een bezoek aan het Huis van het Kind en 053/64.54.00 voor een bezoek aan het Kasteeltje).

Als je enkel bepaalde documenten, zoals een rijbewijs of reispas, komt afhalen in het administratief centrum, hoef je geen afspraak te maken. Dat kan aan het snelloket van het onthaal. Bij een bezoek aan de gemeentediensten moeten de coronavoorzorgsmaatregelen strikt worden gevolgd.