Alle evenementen vanuit gemeente en in gemeentelijke infrastructuur worden afgelast, gemeente vraagt ook alle andere activiteiten te annuleren Claudia Van den Houte

12 maart 2020

11u02 26 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen tot en met 22 maart, zowel binnen als buiten, af te gelasten om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Ook alle activiteiten die verenigingen organiseren in gemeentelijke infrastructuur worden afgelast.

Het gaat onder meer over activiteiten in sporthal André Ottoy, zaal Den Breughel, het Koetshuis, de bibliotheek, De Palaver, de parketzaal en de kelder van ’t Kasteeltje. De beslissing kwam er na een spoedzitting, via een burgemeestersbesluit. “In de lijn van deze beslissing roepen wij ook alle andere organisatoren op om hun activiteiten in de komende periode te annuleren”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We gaan zo veel mogelijk organisatoren contacteren en de verenigingen informeren over deze beslissing. De scholen en woonzorgcentra volgen al de federale maatregelen.” De dienstverlening in het administratief centrum, het OCMW, ’t Kasteeltje en het Huis van het Kind komt voorlopig nog niet in het gedrang. “Alleen in de bibliotheek gaan de deuren dicht tot 22 maart. Voor het overige vragen we de bevolking om hun bezoek aan de gemeentelijke diensten te beperken. Voor dringende zaken staan we uiteraard ter beschikking van onze inwoners. En natuurlijk kunnen heel wat zaken digitaal afgehandeld worden via ons digitaal loket op de gemeentelijke website.”

Ook niet-dringende vergaderingen en afspraken met externe partners in de gemeentelijke gebouwen worden naar een latere datum verplaatst. “We volgen de situatie op de voet en zullen bijsturen waar nodig”, besluit Fonck.