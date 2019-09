Algemeen parkeerverbod voor voertuigen van meer dan vijf ton moet overlast geparkeerde trucks tegengaan Claudia Van den Houte

11 september 2019

18u45 34 Denderleeuw Op het volledige Denderleeuwse grondgebied zal er binnenkort een algemeen parkeerverbod gelden voor voertuigen van meer dan vijf ton.

De gemeente wil met de invoering van het verbod de toegenomen overlast van geparkeerde vrachtwagens tegengaan en de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente bevorderen. “We ontvingen steeds meer meldingen van burgers over vrachtwagenchauffeurs die hun vrachtwagen of trekker in woonkernen parkeren, tot ongenoegen van de buurt”, vertelt schepen Andy Depetter (Groen). “De geparkeerde vrachtwagens of trekkers zijn gezien de slechte zichtbaarheid en het beperken van doorgangen niet alleen een mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid, maar ze zorgen ook voor overlast. Denk maar aan extra verkeersdrukte, lawaaihinder door warmdraaiende motoren en zwerfvuil, wat het aangenaam wonen in Denderleeuw niet meteen bevordert.”

Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur parkeren in de bebouwde kom is wettelijk verboden. “Het is voor de politie echter niet altijd eenvoudig om in te grijpen, want als de chauffeur zijn vrachtwagen bij wijze van spreken slechts 50 centimeter verplaatst, gaat er een nieuwe periode in”, zegt schepen voor Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Daarom heeft de verkeerscommissie voorgesteld om een verbod voor het parkeren van voertuigen zwaarder dan vijf ton in te stellen in Denderleeuw, zodat bussen en vrachtwagens van meer dan vijf ton niet langer op het openbaar domein kunnen parkeren. De maatregel kan, mits positief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, zestig dagen na de beslissing worden ingevoerd. De verkeerssignalisatie zal pas dan worden aangepast.”