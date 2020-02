Al meer dan 1.000 bezwaarschriften tegen komst Islamitisch cultureel centrum Claudia Van den Houte

12 februari 2020

Er zijn intussen al meer dan 1.000 bezwaarschriften tegen de mogelijke komst van een Islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw.

Een Islamitische vzw diende een aanvraag in bij de gemeente voor een cultureel centrum in de stationsbuurt. De plannen zouden onder andere verschillende lesruimtes en een multifunctionele zaal met ontspanningsruimte omvatten. Vlaams Belang Denderleeuw verspreidde in januari via sociale media een modelbezwaarschrift en riep de inwoners op om dat te ondertekenen en terug te sturen. Zo verzamelde de partij intussen meer dan 1.000 bezwaarschriften. “Dit is een overduidelijk signaal van heel veel Denderleeuwenaren. Het gemeentebestuur kan dit niet zomaar naast zich neerleggen. Een omgevingsvergunning mag dan ook niet afgeleverd worden”, aldus gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Het gemeentebestuur liet nog voor de aanvraag binnenkwam op het gemeentehuis al weten geen voorstander te zijn van de plannen, waardoor de kans sowieso klein lijkt dat de gemeente de aanvraag zal goedkeuren. De aanvrager kan dan wel nog naar de provincie stappen. Vlaams Belang zal de bezwaarschriften donderdagavond indienen op het gemeentehuis.