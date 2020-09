Al 54 dossiers tegen domiciliefraude dit jaar, ondanks twee maanden geen woonstcontroles door corona Claudia Van den Houte

17 september 2020

16u18 2 Denderleeuw Het Denderleeuws gemeentebestuur blijft verder strijden tegen domiciliefraude, ook in deze moeilijke coronatijden. Hoewel de politie van 20 maart tot 20 mei geen fysieke woonstcontroles uitvoerde door de coronacrisis, werden er toch 48 dossiers voor ambtshalve afvoeringen en zes dossiers betreffende ambtshalve inschrijvingen behandeld.

“Een ambtshalve afvoering of inschrijving opstarten, kan gebeuren door de melding van een agent of medebewoners, maar evengoed merken we bij het inschrijven van nieuwe bewoners dat de vroegere bewoner op dat adres vertrokken is zonder adreswijziging”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “De laatste jaren ging het aantal woonstcontroles via de wijkagenten in stijgende lijn. Corona maakte het moeilijker, maar sinds juni voerden we de controles weer op.”

Inwoners die via een inschrijving die niet strookt met de realiteit proberen om een sociaal voordeel te verkrijgen, lopen dus vroeg of laat toch tegen de lamp. “Wanneer uit controle blijkt dat de inschrijving niet correct is, kunnen de personen ambtshalve worden ingeschreven of geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Na een ambtshalve inschrijving kunnen verschillende overheidsinstanties de onrechtmatig verkregen sociale voordelen terugvorderen”, vertelt schepen Sofie Renders (CD&V). “We moeten er voor zorgen dat wie effectief recht heeft op een premie, subsidie of sociale tegemoetkoming die ook krijgt”.

Het toekennen van middelen en nagaan of ze op de juiste plaats terecht komen ligt bij de sociale dienst. De spil in de strijd tegen domiciliefraude is de dienst burgerzaken. Omdat het takenpakket van die dienst steeds complexer wordt, plant de gemeente acties om de dienst te ondersteunen in meer complexe zaken en de medewerkers aan te leren om meer alert te zijn voor diverse vormen van fraude. Er wordt ook nagegaan hoe andere gemeentelijke diensten met een signaalfunctie kunnen betrokken worden in het verhaal en zo fraude sneller kunnen detecteren.