Afstandsloper, trainer en organisator Frans Van der Hoeven (90) overleden: “Lopen en jonge atleten bijstaan was zijn grote passie” Claudia Van den Houte

13 augustus 2020

18u05 14 Denderleeuw Frans Van der Hoeven uit Welle, een gekend figuur in de wereld van de atletiek, is niet meer. Hij overleed woensdag op 90-jarige leeftijd. Naast zijn mooie sportieve prestaties - zo werd hij liefst 36 keer uitgevaardigd voor het nationale atletiekteam van België - leidde hij ook honderden jonge atleten op. Hij was initiatiefnemer van de veldlopen en daarna de jogging van Welle, en organiseerde ook sportdagen voor scholen.

Frans Van der Hoeven was vooral gekend als veldloper. Hij ontdekte de sport al op zijn zestiende. De Wellenaar - oorspronkelijk uit Zonnegem afkomstig - heeft heel wat mooie sportprestaties op zijn naam staan. Zo werd hij vier keer provinciaal veldloopkampioen en werd hij liefst 36 keer uitgevaardigd voor het nationale atletiekteam van België. Hij nam deel aan 13 wereldkampioenschappen veldloop, in de jaren 60 en 70 nog de ‘Landencross’ genoemd. Daar behaalde hij twee keer de negentiende plaats en was hij erg waardevol voor de landenklassering.

Frans won in zijn leven meer dan 250 wedstrijden, zowel op de piste, de veldloop of de halve marathon. Het grootste deel van zijn loopbaan was het lid bij Vlierzele Sportief. Ook was hij een tijdje aangesloten bij Eendracht Aalst. Na zijn actieve carrière werd hij trainer. Hij stond honderden jonge atleten bij, die leerden van zijn jarenlange ervaring. Naast zijn inbreng bij Vlierzele Sportief, richtte hij ook joggingclub ‘Sport Na Arbeid’ of SNA Welle op, waarmee hij vanaf de jaren tachtig de jaarlijkse jogging in Welle organiseerde, die intussen al meer dan 25 jaar bestaat. Eerder was hij ook al de bezieler geweest van 55 veldlopen in Welle.

Papa heeft op zijn 85ste nog de 20 km door Brussel gelopen. Hij brak zijn voet, maar heeft de 20 km toch nog uitgelopen” Zoon Luc

Sportdagen voor scholen

Alle scholen in Denderleeuw deden ook een beroep op zijn ervaring in de sport om hun jaarlijkse sportdag te organiseren, iets wat Frans met heel veel passie deed. “Hij maakte circuits voor de kinderen om te lopen. Hij was dan van s’ ochtends tot ‘s avonds met de kinderen bezig”, vertelt zijn zoon Luc, één van zijn eigen vijf kinderen. Net als zijn broer Marc heeft hij ook nog aan atletiek gedaan. “Ik ben er op mijn 28ste mee gestopt en deed korte afstanden”, aldus Luc. “Papa heeft trouwens vier jaar geleden, op zijn 85ste, nog de 20 km door Brussel gelopen. Hij zou dat samen doen met mijn zus, die pas gestart was met lopen, maar raakte haar daar kwijt. Terwijl hij haar zocht, trapte hij verkeerd op het voetpad en brak hij zijn voet. Maar hij heeft toch nog, met gebroken voet, de 20 km uitgelopen.”

Sportwinkel

Frans werkte vroeger bij de NMBS, maar heeft daarnaast samen met zijn vrouw Alma ook nog van 1968 tot 1986 een sportwinkel uitgebaat in de Regentiestraat in Welle. Verschillende bekende sportmensen uit de jaren zestig en zeventig vonden de weg naar het kleine Welle. Zo kwam Karel Lismont, de zilveren medaillewinnaar van de marathon in 1972 in München, zelfs bij Frans zijn marathonschoenen halen.

Begaan met andere sporters

Frans was zeer geliefd in de atletiekwereld. “Hij was een hele zachte man, behulpzaam en geïnteresseerd in de natuur, sport en familie”, aldus zoon Luc. “Hij was ook begaan met anderen mensen die sport deden en probeerde hen zo goed mogelijk bij te staan.” De laatste drie jaar ging de gezondheid van Frans bergaf en moest hij zich distantiëren van zijn grote passie, de sport. Hij overleed woensdagmorgen op 90-jarige leeftijd omringd door zijn kinderen. Zijn afscheidsdienst vindt plaats in beperkte kring in Welle op dinsdag 18 augustus.