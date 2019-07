Achtervolging op grondgebied Liedekerke eindigt met crash in Denderleeuw Koen Baten

18u45 17 Denderleeuw Twee personen op een motorfiets zijn in de Guido Gezellestraat in Denderleeuw gecrasht na een achtervolging door de lokale politie. Een patrouille merkte het voertuig op in Liedekerke omdat het enkele verkeersinbreuken beging. Ze wilden het voertuig staande houden, maar toen ging de bestuurder er plots vandoor met hoge snelheid.

Het voertuig werd opgemerkt kort voor 16 uur in Liedekerke. Toen ze de bestuurder aan de kant wilden zetten, ging het mis. Wat volgde was een achtervolging van enkele kilometers lang die eindigde in Denderleeuw. Daar crashte de motor, waar twee mensen op zaten. Onmiddellijk kwam de politie van Denderleeuw bijstand leveren. “Beide personen werden achtervolgd voor verschillende verkeersinbreuken", bevestigd commissaris Wim Van Vaerenbergh. Een van de opzittenden zou geen helm gedragen hebben. “Niemand geraakte gewond bij het ongeval”, klinkt het. Een getuige zag het voorval gebeuren en zag hoe beide personen meegenomen werden naar het politiebureau voor een verhoor. Het parket werd ook op de hoogte gebracht van de zaak.